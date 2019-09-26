Песков назвал минские соглашения по Донбассу самодостаточным докуменом

Минские соглашения — самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в четверг, 26 сентября.

«Это единственный документ, под которым стоят подписи и стран-гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что решение внутриукраинского конфликта должно происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые провозгласили независимость после государственного переворота в стране. Минские соглашения предусматривают прекращение огня, обмен пленными, конституционную реформу на Украине для укрепления особого статуса районов Донецкой и Луганской областей, и еще некоторые другие пункты.