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12:04   26 Сентября 2019
Россия

Песков счел исключительным явлением публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Песков счел исключительным явлением публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограммы телефонного разговора лидеров двух стран до этого момента не встречалась в дипломатической практике. Таким образом представитель Кремля прокомментировал обнародование США расшифровки  беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам Пескова, это является исключительно внутренним делом обеих стран, передает Федеральное агентство новостей.

Песков отметил, что если публикация стенограммы разговора произошла с разрешения и по взаимной договоренности, то это все же является исключительно делом США и Украины. При этом представитель Кремля заявил, что в дипломатической межгосударственной практике крайне редко встречается факт того, что происходит полная публикация записи, к тому же, если это — лидеры двух стран.

«Это нечасто встречается. По крайней мере, раньше не встречалось», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским в связи со скандалом, который произошел в США. По версии демократов, Дональд Трамп оказывает давление на президента Украины, чтобы возобновить расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который занимал руководящую должность в крупнейшей частной газовой компании на Украине. Байден- старший до последнего момента считался наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году. 

Комментируя публикацию стенограммы, Зеленский сказал, что удивился, увидев там и свои реплики.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #украина #песков #политика #трамп

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