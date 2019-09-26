Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограммы телефонного разговора лидеров двух стран до этого момента не встречалась в дипломатической практике. Таким образом представитель Кремля прокомментировал обнародование США расшифровки беседы президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам Пескова, это является исключительно внутренним делом обеих стран, передает Федеральное агентство новостей.

Песков отметил, что если публикация стенограммы разговора произошла с разрешения и по взаимной договоренности, то это все же является исключительно делом США и Украины. При этом представитель Кремля заявил, что в дипломатической межгосударственной практике крайне редко встречается факт того, что происходит полная публикация записи, к тому же, если это — лидеры двух стран.

«Это нечасто встречается. По крайней мере, раньше не встречалось», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским в связи со скандалом, который произошел в США. По версии демократов, Дональд Трамп оказывает давление на президента Украины, чтобы возобновить расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который занимал руководящую должность в крупнейшей частной газовой компании на Украине. Байден- старший до последнего момента считался наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в 2020 году.

Комментируя публикацию стенограммы, Зеленский сказал, что удивился, увидев там и свои реплики.