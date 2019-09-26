Матвиенко поблагодарила Басилашвили за вклад в развитие российской культуры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила в четверг народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием, отметив, что фильмы и спектакли с его участием хочется пересматривать вновь и вновь.

«Человек многогранного таланта, замечательный актер, долгие годы вы дарите людям свое творчество, любимое разными поколениями. Ваше мастерство, энергетика, неповторимая игра всегда определяют стиль и атмосферу фильмов и спектаклей с вашим участием, которые хочется смотреть снова и снова», - говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко.

При этом она отметила, что в каждой актерской работе Басилашвили есть глубина, житейская мудрость и огромный труд. В заключение Матвиенко поблагодарила народного артиста СССР за его профессионализм и преданность выбранной профессии, а также за большой вклад в развитие отечественной культуры.