Венесуэла решит вопросы без вмешательства третьих сторон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 26 сентября, сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно говорил о возможности диалога с оппозицией. Журналисты напомнили, что президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро говорил о необходимости не только проявлять гибкость в переговорах с оппозицией, но и не уходить от диалога, передает Федеральное агентство новостей.

«Гибкость со стороны правительства Венесуэлы демонстрируется — необходима готовность со стороны оппозиции», — ответил представитель Кремля.

Самое главное, что эти вопросы должны решать венесуэльцы без какого-либо вмешательства третьих сторон, резюмировал Песков.