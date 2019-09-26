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11:55   26 Сентября 2019
Россия

Венесуэла решит вопросы без вмешательства третьих сторон

Венесуэла решит вопросы без вмешательства третьих сторон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 26 сентября, сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно говорил о возможности диалога с оппозицией. Журналисты напомнили, что президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро говорил о необходимости не только проявлять гибкость в переговорах с оппозицией, но и не уходить от диалога, передает Федеральное агентство новостей.

«Гибкость со стороны правительства Венесуэлы демонстрируется — необходима готовность со стороны оппозиции», — ответил представитель Кремля.

Самое главное, что эти вопросы должны решать венесуэльцы без какого-либо вмешательства третьих сторон, резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #венесуэла #мадуро

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