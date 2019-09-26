Песков прокомментировал отказ НАТО от переговоров на тему РСМД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ НАТО от переговоров на тему развертывания ракет средней и малой дальности. По словам Пескова, предложение Владимира Путина не предусматривает ответов на эту тему.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва не встретила понимания на эту тему, сообщает Федеральное агентство новостей. По словам Пескова, Кремль не согласен с обвинениями НАТО в адрес России, так как Москва не нарушала договор РСМД. Песков подчеркнул, что Москва наоборот продолжает вести последовательную и аргументированную работу по объявлению в нарушении договора со стороны США.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин продолжает призывать воздерживаться от размещения средств вооружений, несмотря на то, что по вине Соединенных Штатов случился слом договора.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что получил письмо от РФ о введении моратория на РСМД.