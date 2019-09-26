Песков оценил предложение Лукашенко ввести белорусских миротвоцев в Донбасс
Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс — новое. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. В минских договоренностях этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомним, что участники противостояния, с одной стороны — Киев, а с другой — самопровозглашенные республики Донбасса.
«Пока мы не знаем их отношения. Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. Такого пункта там нет», — цитирует ФАН слова Пескова.