Песков оценил предложение Лукашенко ввести белорусских миротвоцев в Донбасс

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс — новое. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. В минских договоренностях этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомним, что участники противостояния, с одной стороны — Киев, а с другой — самопровозглашенные республики Донбасса.