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11:50   26 Сентября 2019
Россия

Песков оценил предложение Лукашенко ввести белорусских миротвоцев в Донбасс

Песков оценил предложение Лукашенко ввести белорусских миротвоцев в Донбасс

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс — новое. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. В минских договоренностях этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомним, что участники противостояния, с одной стороны — Киев, а с другой —  самопровозглашенные республики Донбасса.

«Пока мы не знаем их отношения. Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. Такого пункта там нет», — цитирует ФАН слова Пескова.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #минские соглашения

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