Путин посвятит день вопросам военно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин посвятит сегодняшний день вопросам военно-промышленного комплекса. Об сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По его словам, накануне у главы государства был насыщенный день: обстоятельные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, встреча с правительством, а также Путин провел много закрытых встреч и совещаний. Кроме того, президент РФ выступил на Международном мероприятии представителей национальных органов аудита – аналогов нашей Счетной палаты.

Сегодня, добавил Песков, у президента запланирован менее публичный день.