Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

 Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

 Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу

Росприроднадзор разработает методику расчета квот на выбросы в атмосферу
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Таиланд купит у США восемь боевых вертолетов и боеприпасы

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

Умер бывший президент Франции Жан Ширак

11:54   26 Сентября 2019
Россия

Путин посвятит день вопросам военно-промышленного комплекса

Путин посвятит день вопросам военно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин посвятит сегодняшний день вопросам военно-промышленного комплекса. Об сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По его словам, накануне у главы государства был насыщенный день: обстоятельные переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, встреча с правительством, а также Путин провел много закрытых встреч и совещаний. Кроме того, президент РФ выступил на Международном мероприятии представителей национальных органов аудита – аналогов нашей Счетной палаты.

Сегодня, добавил Песков, у президента запланирован менее публичный день.

«В продолжение поездки в Ижевске, там было заседание комиссии по военно-промышленному комплексу, сегодня президент продолжит заниматься вопросами ВПК», — сказал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #песков #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...