Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о самом необычном подарке на день рождения. В четверг, 26 сентября, актер отмечает 85-летний юбилей.

По словам Басилашвили, отмечать он будет среди членов своей семьи. Как рассказал актер, самым необычным подарком на его день рождения был ящик с молотком и гвоздями, которые нужно было в этот ящик забивать. Басилашвили говорит, что это было около четырех лет назад, подарок стал такой своеобразной игрушкой, ведь он родился в прошлом веке и привык работать руками.

Коллеги также поздравили Олега Басилашвили. Например, Михаил Боярский говорит, что работать с этим артистом — сплошное удовольствие, потому что Олег Валерианович имеет огромный опыт. Народный артист РФ Иван Краско рассказал, что Басилашвили является глыбой и великим человеком. Актриса Лия Ахеджакова шутит, что артистам в возрасте уже принято желать здоровья на день рождения и отмечает, что благодаря Олегу Басилашвили впервые познакомилась с творчеством Булата Окуджавы, пишет «Петербургский дневник».

Сегодня свои поздравления народному артисту СССР Олегу Басилашвили направили президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.