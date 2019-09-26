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11:57   26 Сентября 2019
Весь мир

Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия ВС ЦАР

Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия ВС ЦАР

Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия вооруженным силам Центральной Африки. С таким заявлением он выступил на 74-й ГА ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Отмечается, что ранее никто из стран Центральной Африки не выразил пожелания целиком снять эмбарго на ВС ЦАР. Президент Туадера, выступивший с инициативой снять эмбарго на поставки оружия, безусловно, сделал большой шаг вперед. Однако он останется неоправданным в докладе, представленном правительству ООН. 

«Действительно, среднесрочный доклад от 15 июня 2019 года, представленный моим правительством, демонстрирует, что условия, установленные Комитетом по санкциям, были выполнены, в дополнение к значительному прогрессу в процессе реформирования секторов обороны и безопасности» — сказал президент.

Ранее Туадера участвовал в совещании высокого уровня, где обозначил пять приоритетов для Африканского банка развития. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #весь мир #цар

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