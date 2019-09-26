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Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

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11:23   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью СМИ Украины. 

По словам Лукашенко, в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого четыре пятых населения страны высказались за развитие добрых союзнических отношений с Россией. Белорусский лидер заявил, что Минск не будет ни с кем дружить против России. Кроме того, он напомнил, что когда Белоруссия находилась в сложном положении, только Россия и Китай поддерживали страну.

Ранее Александр Лукашенко попросил стать Россию «старшим братом» в трудные минуты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #белоруссия #лукашенко

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