Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью СМИ Украины.

По словам Лукашенко, в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого четыре пятых населения страны высказались за развитие добрых союзнических отношений с Россией. Белорусский лидер заявил, что Минск не будет ни с кем дружить против России. Кроме того, он напомнил, что когда Белоруссия находилась в сложном положении, только Россия и Китай поддерживали страну.

Ранее Александр Лукашенко попросил стать Россию «старшим братом» в трудные минуты.