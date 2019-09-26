Партнер Ходорковского превратил свой бизнес в Крыму в тайный кошелек для «оппозиции»

Алексей Голубович, соратник по «Юкосу» беглого олигарха Михаила Ходорковского, является владельцем престижной резиденцией «Дипломат» в Крыму. Элитный комплекс возвели в обход прокурорских протестов, пренебрегая правилами безопасности. Помимо того, Голубович ведет свой бизнес в обход западных санкций, чем могут остаться недовольны его иностранные партнеры. Об этом пишет ФАН.

Элитный жилой комплекс и отель «Дипломат» располагаются в поселке Ливадия. В 2009 году прокурор Ялты Ростислав Процик попытался опротестовать решение Ливадийского поссовета, одобрившего строительство на данном участке. Но несмотря на его возмущения, строительство комплекса на территории, контролируемой «Добро-плюс», продолжилось. В результате на этой земле выросли семь восьмиэтажных домов, а рядом расположился элитный апарт-отель. Застройщиком стала компания «Ливадийский берег», которая, пока Крым являлся украинским, принадлежала Лозовскому Олегу. В правление компании входит и Голубович.

Популярный в Telegram канал «Бойлерная» пишет, что владеет элитной недвижимостью бывший топ-менеджер компании «ЮКОС» Голубович. Соратник опального бизнесмена умудрился создать целую сеть организаций, которые работают в Британии, в Прибалтике и на Кипре.

Открыть бизнес в свое время Голубович решил и на Украине, начав в 2011 году строительство «Дипломата». Изначально планировалось построить его за три года, однако в сроки уложиться не вышло. Потому Голубович вместе с соратниками ввели здание в эксплуатацию досрочно, чему не противоречило законодательство Украины. При этом активное строительство завершилось еще до начала 2017 года.

Пока Крым был украинским, деньги вкладывала в строительство престижного отеля европейская компания One Baltic Investment Group, заказав строительство ООО «Добро-плюс», а застроила компания «Ливадийский берег». Владельцы этих организаций связаны с Голубовичем.

После воссоединения полуострова с Российской Федерацией партнерам Голубовича по бизнесу пришлось регистрировать организации по новым правилам. В «Ливадийском береге» сменился директор, а компания перестала быть застройщиком. В «Добро-плюс» тоже сменилось руководство — управляющей компанией стала «Дипломат Менеджмент», а «Добро-плюс» стала застройщиком, заказчиком, собственником и арендодателем недвижимости.

Все компании, которые имеют отношение к строительству апарт-отеля, подконтрольны Голубовичу и оформлены на его пособников. Голубовичу принадлежит и ресторан «Дон Сильвио», который также оформлен на доверенное лицо. Кроме того, соратник Ходорковского аффилирован еще с рядом компаний.

Отель и сегодня имеет нарушения противопожарной безопасности, многие помещения не зарегистрированы, а реконструкция здания и вовсе проходила без разрешений, не проходящие по российскому законодательству объекты оформлены задним числом с печатями прежних украинских властей. Однако угроза жизням людей не мешает Голубовичу продолжать работать в Ливадии.

Голубович в поисках наживы создал целую сеть компаний сразу в нескольких странах. В Крыму бывший компаньон Ходорковского ведет противозаконный бизнес. При этом он никак не попадает под санкции Запада, ведь Голубович играет роль «посыльного» между Ходорковским и российской «несистемной» оппозицией. Очевидно, что и с этих денежных «передачек» бывший топ-менеджер «ЮКОСа» имеет свой процент.