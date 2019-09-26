Решение о снижении надбавки к зарплате бюджетников примут до 15 ноября в Приморье

Исполняющая обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая в четверг, 26 сентября, сообщила, что снижение размера районного коэффициента к зарплате бюджетников поддержали два участника трехсторонней комиссии — приморская администрация и работодатели, но профсоюзы выступили против.

По ее словам, окончательное решение примут до 15 ноября. Трехсторонняя комиссия рассматривала новый нормативно-правовой акт, который касается снижения размера районного коэффициента к зарплате бюджетников​​​.