Решение о снижении надбавки к зарплате бюджетников примут до 15 ноября в Приморье
Исполняющая обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая в четверг, 26 сентября, сообщила, что снижение размера районного коэффициента к зарплате бюджетников поддержали два участника трехсторонней комиссии — приморская администрация и работодатели, но профсоюзы выступили против.
По ее словам, окончательное решение примут до 15 ноября. Трехсторонняя комиссия рассматривала новый нормативно-правовой акт, который касается снижения размера районного коэффициента к зарплате бюджетников.
«С точки зрения законодательства, мы можем сегодня принять этот нормативно-правовой акт, потому что две стороны партнерства поддержали его», — объяснила Красицкая.
Окончательное решение примут до 15 ноября 2019 года, потому что за два месяца нужно предупреждать работников об изменении системы оплаты труда.