В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею узаконить профессию «домохозяйка» привлекательной, но и сложно реализуемой. Об этом 26 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» была опубликована петиция, авторы которой предлагают приравнять домохозяек к остальным профессиям, с занесением записи в трудовую книжку. Кроме этого, для домохозяек предлагается установить оплату в размере прожиточного минимума.

«Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия «домохозяин», «домохозяйка», — сказал депутат.