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11:10   26 Сентября 2019
Россия

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею узаконить профессию «домохозяйка» привлекательной, но и сложно реализуемой. Об этом 26 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» была опубликована петиция, авторы которой предлагают приравнять домохозяек к остальным профессиям, с занесением записи в трудовую книжку. Кроме этого, для домохозяек предлагается установить оплату в размере прожиточного минимума.

«Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком То есть надо говорить о гендерном равенстве — профессия «домохозяин», «домохозяйка», — сказал депутат.

Он также заявил, что для получения страховой пенсии необходимо зарабатывать баллы. Таким образом, если человек не работает и за него никто не платит взносы, то пенсию ему не назначат. Нилов также подчеркнул, что государство вряд ли станет осуществлять такие выплаты.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов не согласился с коллегой.

«Профессии не может быть — домохозяйка. Статус такой может быть», — сказал он.
 

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Автор: Софья Белоцерковская
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