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10:57   26 Сентября 2019
Россия

СК завел дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле

СК завел дело после жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следственные органы Западно-Сибирского управления на транспорте возбудили дело после жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в Барнауле, которая прошла накануне, 25 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление в четверг, 26 сентября. Напомним, самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air жестко сел в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, на борту судна, которое следовало из Вьетнама, задымилась правая стойка шасси.

Как сообщает минтранс, на борту находился 341 человек, включая десятых членов экипажа. Все службы аэропорта сработали оперативно, отметили в ведомстве. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

По последним данным СК, пострадали 56 человек, одна пассажирка находится в больнице.

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Автор: Арсений Аскольский
#следственный комитет

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