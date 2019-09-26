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РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

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РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

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11:28   26 Сентября 2019
Россия

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД начали продавать проездные на ночной поезд дальнего следования «Красная стрела», который курсирует между Москвой и Петербургом. Об этом говорится в сообщении компании в четверг, 26 сентября.

Проект называется «деловой проездной». Ранее пассажиры могли купить его только для оформления поездок на скоростные поезда «Сапсан» Москва – Тверь и Москва – Петербург, а также на скоростные поезда«Стриж», курсирующие между Москвой и Нижним Новгородом.

Сейчас для пассажиров «Красной стрелы» Петербург – Москва доступен один вид «делового проездного», по которому можно купить восемь поездок в купе. Цена пакета — 24 тысячи рублей. Таким образом, одна поездка стоит три тысячи рублей. Срок действия абонемента — 90 дней.

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Автор: Арсений Аскольский
#поезд #ржд

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