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10:53   26 Сентября 2019
Россия

Прокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы

Прокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы

Прокуратура просит суд назначить актеру Павлу Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы. По мнению прокуратуры, предыдущее решение суда слишком суровое. В свою очередь адвокат Устинова просит полностью оправдать актера.

16 сентября суд приговорил Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии за применение насилия в отношении представителя власти во время несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Отмечалось, что к материалам дела не были приобщены видеозаписи с момента задержания Устинова, которые предоставляла его защита.

В минувшую пятницу, 20 сентября, суд изменил меру пресечения в отношении Устинова и отпустил его под подписку о невыезде. В этот же день Устинов покинул следственный изолятор. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала освобождение Устинова из СИЗО и назвала его справедливым.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #прокуратура #общество #устинов

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