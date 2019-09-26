Прокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы

Прокуратура просит суд назначить актеру Павлу Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы. По мнению прокуратуры, предыдущее решение суда слишком суровое. В свою очередь адвокат Устинова просит полностью оправдать актера.

16 сентября суд приговорил Павла Устинова к трем годам и шести месяцам колонии за применение насилия в отношении представителя власти во время несанкционированного митинга в Москве 3 августа. Отмечалось, что к материалам дела не были приобщены видеозаписи с момента задержания Устинова, которые предоставляла его защита.

В минувшую пятницу, 20 сентября, суд изменил меру пресечения в отношении Устинова и отпустил его под подписку о невыезде. В этот же день Устинов покинул следственный изолятор. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала освобождение Устинова из СИЗО и назвала его справедливым.