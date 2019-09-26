Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

 В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

 В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
11:05   26 Сентября 2019
Россия

Памфилова заявила о подготовке изменений в избирательном законодательстве РФ

Памфилова заявила о подготовке изменений в избирательном законодательстве РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о подготовке изменений в избирательном законодательстве РФ. По ее словам, сейчас ведомство занимается созданием пакета предложений, пишет РИА Новости.

Памфилова рассказала, что предложения представят в Администрации президента РФ на заседании рабочей группы. Предложения будут касаться сбора подписей для кандидатов, отменять ее не будут, но этот элемент требует изменений. Глава Центризбиркома отметила, что сбор подписей нужно сделать современным и простым, например, делать это через портал госуслуг.

Элла Памфилова также заявила, что когда процедура сбора подписей только формировалась, общество было другим, сейчас же появилось много техники и инноваций, благодаря которым процесс можно усовершенствовать. Кроме того, это исключит мошеннические действия, считает глава ЦИК.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выступает категорически против незаконных акций, так как они нарушают права человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #памфилова #цик рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...