Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о подготовке изменений в избирательном законодательстве РФ. По ее словам, сейчас ведомство занимается созданием пакета предложений, пишет РИА Новости.

Памфилова рассказала, что предложения представят в Администрации президента РФ на заседании рабочей группы. Предложения будут касаться сбора подписей для кандидатов, отменять ее не будут, но этот элемент требует изменений. Глава Центризбиркома отметила, что сбор подписей нужно сделать современным и простым, например, делать это через портал госуслуг.

Элла Памфилова также заявила, что когда процедура сбора подписей только формировалась, общество было другим, сейчас же появилось много техники и инноваций, благодаря которым процесс можно усовершенствовать. Кроме того, это исключит мошеннические действия, считает глава ЦИК.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выступает категорически против незаконных акций, так как они нарушают права человека.