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11:07   26 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил Басилашвили с 85-летием

Путин поздравил Басилашвили с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин направил народному артисту СССР Олегу Басилашвили, который отмечает 85-летний юбилей, поздравительную телеграмму.

Текст телеграммы в четверг опубликован на сайте Кремля.

В поздравлении, в частности, говорится, что Олега Басилашвили искренне любят многие поколения зрителей и он, благодаря своему таланту, по праву вошел в число признанных мастеров кинематографа и театра.

«Глубокого уважения достойны ваша личная порядочность, принципиальность, верность высокому искусству, культуре и профессии, которую Вы храните в своем сердце», - отметил глава государства в поздравлении.  

Путин поздравил Басилашвили с 85-летием

Ранее Олега Басилашвили с юбилееем поздравили глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и режиссер Карен Шахназаров.  

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Автор: Александр Люблинский
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