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10:49   26 Сентября 2019
Россия

Памфилова выступила категорически против незаконных акций

Памфилова выступила категорически против незаконных акций

Председатель ЦИК Элла Памфмилова выступила категорически против несанкционированных акций, потому что они нарушают права большого количества других людей. Слова главы ЦИК 26 сентября приводит РИА Новости.

Ранее депутат Мосгордумы Инна Святенко предложила создать в столичной думе рабочую группу, в задачи которой входило бы совершенствование законодательства о митингах и шествиях и формирование культуры свободы слова.
 
Пафмилова выступила резко против несанкционированных акций. Она подчеркнула, что необходимо уметь отстаивать права людей так, чтобы «не оттаптываться на правах других людей».
 
«Очень важно учитывать специфику большого города и транспортной сети, безопасности, и других факторов: как люди живут, мешает это им или нет», — приводит РИА Новости слова Пафмиловой.
 
Памфилова выступила категорически против незаконных акций
 
Глава ЦИК напомнила, что из-за несанкционированного митинга может быть перекрыт доступ к социально значимому объекту. Она отметила, что это вопрос компромисса, а не просто «я захотел и пошел». Она призвала предусмотреть последствия, подчеркнув, что это «взаимное движение навстречу друг другу».
 
Ранее в центре Москвы прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Незаконные протесты проходили в столице с середины июля. В общей сложности полиции пришлось задержать около 1,7 тысячи человек. СК также возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #памфилова #общество

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