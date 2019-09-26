Памфилова выступила категорически против незаконных акций

Председатель ЦИК Элла Памфмилова выступила категорически против несанкционированных акций, потому что они нарушают права большого количества других людей. Слова главы ЦИК 26 сентября приводит РИА Новости.

Ранее депутат Мосгордумы Инна Святенко предложила создать в столичной думе рабочую группу, в задачи которой входило бы совершенствование законодательства о митингах и шествиях и формирование культуры свободы слова.

Пафмилова выступила резко против несанкционированных акций. Она подчеркнула, что необходимо уметь отстаивать права людей так, чтобы «не оттаптываться на правах других людей».