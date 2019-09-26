Названа причина получения травм пассажиров Azur Air в Барнауле

Названа причина получения травм пассажиров Azur Air при жесткой посадке самолета в Барнауле. Как заявил директор авиакомпании «Алтай» Виталий Архипенко, травмы получены пассажирами из-за особенностей эвакуационных трапов.

По словам Архипенко, надувные трапы широкие и скользкие, такова их конструкция. Именно поэтому часть пассажиров получили ссадины конечностей. СКР отмечает, что пострадавших не 49, а 56 человек, одна из пассажирок госпитализирована с ушибом почек и поясничного отдела позвоночника.

Самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air, летевший из Вьетнама, совершил аварийную посадку в Барнауле из-за загоревшейся стойки шасси. Приземление прошло штатно, но во время эвакуации по надувным трапам пострадали люди. Всего на борту самолета находилось 331 пассажир и 10 членов экипажа.