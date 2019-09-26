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РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

 В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

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 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

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Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

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 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
10:23   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Трамп пообещал Зеленскому помочь «вернуть» Крым

Трамп пообещал Зеленскому помочь «вернуть» Крым
Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в «возвращении» Крыма. Об этом рассказал сам Зеленский, пишет в четверг агентство УНИАН.
 
По словам глав украинского государства, Трамп согласен, что Крым - украинский, и что его нужно возвращать назад.
«Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует агентство Зеленского.
Зеленский также подчеркнул, что рассказал главе Белого дома о том, как красиво в Крыму.

Ранее сообщалось, что Зеленский не приглашал США в «нормандский формат», но призвал Дональда Трампа вмешаться в решение конфликта в Донбассе.

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Автор: Софья Белоцерковская
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