Трамп пообещал Зеленскому помочь «вернуть» Крым

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в «возвращении» Крыма. Об этом рассказал сам Зеленский, пишет в четверг агентство УНИАН.

По словам глав украинского государства, Трамп согласен, что Крым - украинский, и что его нужно возвращать назад.