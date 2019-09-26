Трамп пообещал Зеленскому помочь «вернуть» Крым

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в «возвращении» Крыма. Об этом рассказал сам Зеленский, пишет в четверг агентство УНИАН.
По словам глав украинского государства, Трамп согласен, что Крым - украинский, и что его нужно возвращать назад.
«Он говорит: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать», — цитирует агентство Зеленского.
Зеленский также подчеркнул, что рассказал главе Белого дома о том, как красиво в Крыму.
Ранее сообщалось, что Зеленский не приглашал США в «нормандский формат», но призвал Дональда Трампа вмешаться в решение конфликта в Донбассе.