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 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
10:37   26 Сентября 2019
Весь мир

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не ожидал увидеть в стенограмме его телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом и свои реплики тоже. Стенограмму беседы, состоявшейся 25 июля, накануне опубликовал Белый дом.

На встрече с журналистами в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН, Зеленский рассказал, что он не был против публикации полной стенограммы, но, возможно, формат подобной процедуры требовал получить некое письменное разрешение от обеих сторон, участвовавших в беседе. Но бывают ситуации, когда расшифровки телефонных разговоров публиковаться не должны, добавил он.

«Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь, - заявил президент Украины, отметив также: - Я просто думал, что они опубликуют свою часть».

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским в связи со скандалом, разразившимся в Вашингтоне. Демократы обвинили президента США в давлении на украинского лидера с целью возобновить расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается баллотироваться на президентских выборах США в 2020 году.

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Автор: Александр Люблинский
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