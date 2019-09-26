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10:41   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development. В качестве наряда для мероприятия она выбрала нежно-голубой брючный костюм-тройку, который надела на голое тело.

Обед традиционно проводится с участием супруг мировых лидеров, прибывающих на высокую встречу в ООН, ежегодно в сентябре. На этот раз мероприятие провели в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Свой образ Зеленская опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Сам президент Украины в комментариях к посту супруги поставил сердечко и огонь. Кто-то из пользователей счел подобный образ вульгарным, а другие не скупились на комплименты как самой Зеленской, так и подчеркивающему фигуру костюму супруги украинского лидера.

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Автор: Арсений Аскольский
#оон #зеленский

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