Заседание Совета глав правительств стран ШОС назначено на 1-2 ноября

Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков заявил, что очередное заседание Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Ташкенте 1-2 ноября.

В четверг 26 сентября в столице Узбекистана началось 18-ое совещание глав министерств, отвечающих за внешнеторговую и внешнеэкономическую деятельность, стран ШОС.

Изначально планировалось, что Совет глав правительств пройдет 31 октября – 1 ноября, однако затем даты были изменено.

«Сегодня нам предстоит обсудить ход подготовки к предстоящему 1-2 ноября в Ташкенте заседанию Совета глав правительств государств-членов ШОС», - заявил Умурзаков, открывая министерское совещание.

При этом он отметил, что в ходе мероприятия будет обсуждаться реализация договоренностей, заключенных в ходе заседаний руководителей и премьер-министров входящих в организацию стран, а также расширение нормативно-правовой базы торговли и экономического сотрудничества в рамках ШОС.