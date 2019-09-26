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10:15   26 Сентября 2019
Весь мир

Заседание Совета глав правительств стран ШОС назначено на 1-2 ноября

Заседание Совета глав правительств стран ШОС назначено на 1-2 ноября

Глава Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков заявил, что очередное заседание Совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Ташкенте 1-2 ноября.

В четверг 26 сентября в столице Узбекистана началось 18-ое совещание глав министерств, отвечающих за внешнеторговую и внешнеэкономическую деятельность, стран ШОС.

Изначально планировалось, что Совет глав правительств пройдет 31 октября – 1 ноября, однако затем даты были изменено.

«Сегодня нам предстоит обсудить ход подготовки к предстоящему 1-2 ноября в Ташкенте заседанию Совета глав правительств государств-членов ШОС», - заявил Умурзаков, открывая министерское совещание.

При этом он отметил, что в ходе мероприятия будет обсуждаться реализация договоренностей, заключенных в ходе заседаний руководителей и премьер-министров входящих в организацию стран, а также расширение нормативно-правовой базы торговли и экономического сотрудничества в рамках ШОС.

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Автор: Александр Люблинский
#премьер-министр #политика #весь мир #шос #ташкент

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