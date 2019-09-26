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10:12   26 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко поздравил артиста Олега Басилашвили с 85-летним юбилеем

Лукашенко поздравил артиста Олега Басилашвили с 85-летним юбилеем

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил артиста Олега Басилашвили с 85-летием. В этот четверг, 26 сентября, народный артист СССР отмечает 85-летие.

В поздравительном письме Лукашенко отмечается, что без Басилашвили сложно представить современное сценическое искусство. Талант актера белорусский лидер назвал уникальным. Также Лукашенко отметил, что каждая роль артиста является яркой и запоминающейся. В поздравлении отмечается, что в Белоруссии актера знают и любят. 

Лукашенко пожелал Олегу Басилашвили продолжать дарить радость поклонникам и продолжать плодотворно работать. Также белорусский лидер направил артисту пожелания здоровья, благополучия и счастья.

Народный артист СССР Олег Басилашвили является ведущим актером БДТ. В 85-летнем возрасте он остается популярным, а также активно следит за политической обстановкой в России и мире. В июе 2019 года Олег Басилашвили высказался о конфликте Грузии с РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#белоруссия #общество #лукашенко #басилашвили

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