Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

 В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

РЖД запустили продажу проездных на ночной поезд Москва — Петербург

 В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»

В Госдуме неоднозначно отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйки»
Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

Минск не будет дружить против России ни с одной страной, заявил Лукашенко

 Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

Лукашенко заявил, что готов ввести в Донбасс миротворцев с согласия всех сторон

 Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом

Зеленский удивился, что Белый дом опубликовал и его реплики в разговоре с Трампом
10:13   26 Сентября 2019
Россия

Титов призвал защищать права бизнесменов на международном уровне

Титов призвал защищать права бизнесменов на международном уровне

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать международную консолидированную группу для защиты прав бизнесменов. С такой инициативой он выступил в ходе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участник ШОС и БРИКС, пишет 26 сентября ТАСС.

Выступая на форуме, Титов напомнил, что подобные институты уже существуют в Европе и Азии. Он также подчеркнул, что есть программа PRECOP II (совместная с Советом Европы), в рамках которой проводятся семинары по предпринимательству и борьбе с коррупцией. Бизнес-омбудсмен предложил расширить международные связи.

«Я думаю, что в ближайшее время приступим к тому, чтобы создавать некий круг из уполномоченных по защите прав предпринимателей, для того, чтобы была международная группа», — сказал он.

Бизнес-омбудсмен отметил, что группа будет не только обмениваться опытом, но и формировать мировые устои о защите бизнеса. Он подчеркнул, что на бизнесе сейчас сказывается мировая политическая нестабильность, а также «хаотичность в области дипломатии». Поэтому Титов считает, что бизнес нуждается в стабильности не только в РФ, но и на международном уровне. Он призвал защищать интересы предпринимательства, объединившись между странами. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #титов #политика #бизнес #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...