Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать международную консолидированную группу для защиты прав бизнесменов. С такой инициативой он выступил в ходе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участник ШОС и БРИКС, пишет 26 сентября ТАСС.

Выступая на форуме, Титов напомнил, что подобные институты уже существуют в Европе и Азии. Он также подчеркнул, что есть программа PRECOP II (совместная с Советом Европы), в рамках которой проводятся семинары по предпринимательству и борьбе с коррупцией. Бизнес-омбудсмен предложил расширить международные связи.

«Я думаю, что в ближайшее время приступим к тому, чтобы создавать некий круг из уполномоченных по защите прав предпринимателей, для того, чтобы была международная группа», — сказал он.

Бизнес-омбудсмен отметил, что группа будет не только обмениваться опытом, но и формировать мировые устои о защите бизнеса. Он подчеркнул, что на бизнесе сейчас сказывается мировая политическая нестабильность, а также «хаотичность в области дипломатии». Поэтому Титов считает, что бизнес нуждается в стабильности не только в РФ, но и на международном уровне. Он призвал защищать интересы предпринимательства, объединившись между странами.