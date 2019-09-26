Посол Великобритании рассказал, почему ему жаль расставаться с Россией

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу рассказал, почему ему жаль расставаться с Россией. По его словам, он много лет шел к своему посту и даже когда его командировка в Россию закончится, он сохранит тесные связи со страной. В конце 2019 года Бристоу покидает пост.

В интервью РИА Новости дипломат рассказал, что в России у него останутся друзья, с которыми он продолжит общение после окончания работы. Он также назвал свою деятельность в посольстве работой мечты. Бристоу говорит, что несмотря на политические разногласия, Россия и Великобритания пытается создать новый тип отношений между собой. Посол отмечает, что даже в самые сложные времена ему приходили на помощь по работе.

«В Великобритании есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного», — говорит Лори Бристоу.

Одним из важных каналов коммуникации между РФ и Британией дипломат назвал культуру.