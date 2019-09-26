Зеленский не приглашал Трампа в «нормандский формат»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал Вашнгтон присоединиться к «нормандскому формату», но призвал Дональда

Трампа вмешаться в решение конфликта в Донбассе. Об этом 26-го сентября, в четверг, сообщает агентство УНИАН.

По словам Зеленского, во время личной встречи с Трампом он попросил американского лидера подключиться к решению проблем на Украине, в том числе прекратить войны и вернуть все их территории.