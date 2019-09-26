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9:46   26 Сентября 2019
Политика

Зеленский не приглашал Трампа в «нормандский формат»

Зеленский не приглашал Трампа в «нормандский формат»
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал Вашнгтон присоединиться к «нормандскому формату», но призвал Дональда
Трампа вмешаться в решение конфликта в Донбассе. Об этом 26-го сентября, в четверг, сообщает агентство УНИАН.
 
По словам Зеленского, во время личной встречи с Трампом он попросил американского лидера подключиться к решению проблем на Украине, в том числе прекратить войны и вернуть все их территории.
 
«Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился», — цитирует агентство Зеленского.
 
Президент Украины также отметил, что сейчас впервые в его политической жизни предстоит встреча в том («нормандском» — ред.) формате, каким он является. Глава государства подчеркнул, что если это не сработает, то Украина будет привлекать «не только США».
 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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