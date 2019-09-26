Эксперты предложили строить теплые дороги для борьбы со снегом и сугробами на трассах. Об этом заявили специалисты РосдорНИИ.

По мнению экспертов, российские дороги чистят недостаточно хорошо и быстро. На борьбу со снегом могут выйти инновации — электропроводящий бетон, который будет нагревать поверхность трассы, и падающий снег будет быстро таять, не образовывая наледи и сугробов.

Специалисты РосдорНИИ уверены, что такой асфальтобетон можно укладывать как по краям дорог, так и по всей ширине, обеспечивая безопасность автомобилистов, пишет RT. При этом исследователи говорят, что сэкономить на электричестве можно, установив по краям дорог солнечные батареи.