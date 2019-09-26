СКР показал видео с подозреваемой в убийстве ребенка 23-летней девушкой из города Заводоуковск Тюменской области. Родители пятимесячного малыша оставили его с родственницей, а сами поехали на похороны знакомого. Когда они вернулись, ребенка и няни дома не было.

Вскоре следователи задержали 23-летнюю преступницу, это сожительница старшего сына главы семьи. Ее нашли в лесу, в руках у девушки был пакет с мертвым ребенком. По предварительной версии, ребенок умер от ожогов. Портал 72.ru отмечает, что ранее девушка была условно судима за нападение на полицейского и избиение девочки-подростка.

Сейчас по факту убийства младенца заведено уголовное дело. Девушку также предстоит проверить на адекватность, так как посты на ее страницах в социальных сетях вызывают вопросы у следователей. В частности, 23-летняя подозреваемая писала, что в каждом видит дьявола, а сама она — Антихрист.