Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сербию 7 октября. Об этом сообщает издание Blic, ссылаясь на данные своих источников. В Сербию Эрдоган прибудет не один, а с делегацией турецких министров. Глава республики встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Кроме того, во время визита президента Турции в Сербии пройдет заседание совета о сотрудничестве обеих стран, где ожидается принятие ряда политических и экономических проектов. Визит Эрдогана в Сербию должен был состояться еще в конце августа, но его отложили по неизвестным причинам.

Ранее стало известно о телефонных переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом.