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 Эрдоган посетит Сербию 7 октября

Эрдоган посетит Сербию 7 октября
8:44   26 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган посетит Сербию 7 октября

Эрдоган посетит Сербию 7 октября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сербию 7 октября. Об этом сообщает издание Blic, ссылаясь на данные своих источников. В Сербию Эрдоган прибудет не один, а с делегацией турецких министров. Глава республики встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Кроме того, во время визита президента Турции в Сербии пройдет заседание совета о сотрудничестве обеих стран, где ожидается принятие ряда политических и экономических проектов. Визит Эрдогана в Сербию должен был состояться еще в конце августа, но его отложили по неизвестным причинам.

Ранее стало известно о телефонных переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #эрдоган #политика #сербия #весь мир

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