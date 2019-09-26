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Семь человек пострадали пи пожаре в столичном хостеле

Семь человек пострадали пи пожаре в столичном хостеле

 Барнаульские медики рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета

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8:25   26 Сентября 2019
Россия

Семь человек пострадали пи пожаре в столичном хостеле

Семь человек пострадали пи пожаре в столичном хостеле

Семь человек пострадали пи пожаре в столичном хостеле на востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости, возгорание случилось на первом этаже здания.

Спасателям удалось вывести из огня 15 человек, семь из них пострадали. Их состояние сейчас оценивают медики. Все обстоятельства и причину пожара предстоит выяснить экспертам.

Хостелом после ЧП заинтересовалась прокуратура. Сотрудникам ведомства предстоит проверить пожарную безопасность в заведении и документацию. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за участок, на котором располагается хостел. Прокурор Восточного административного округа взял дело на свой контроль.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #пожар #чп #хостел

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