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Пожар на траулере из РФ продолжается в Норвегии

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8:08   26 Сентября 2019
Весь мир

Пожар на траулере из РФ продолжается в Норвегии

Пожар на траулере из РФ продолжается в Норвегии

Пожар на российском траулере «Бухта Наездник» продолжается в Норвегии в порту Брейвика. Как сообщает местная полиция, вокруг горящего судна сохраняется зона эвакуации.

В полиции также сообщили, что эвакуировали всех, кто находился в пределах зоны безопасности. На траулере по-прежнему сохраняется опасность взрыва, так как на борту есть цистерна с аммиаком.

Возгорание случилось во время планового ремонта, на который зашел экипаж траулера. Загорелось гидравлическое масло, пожар вспыхнул мгновенно. Дым от возгорания был виден издалека. На борту находилось 29 членов экипажа, всех удалось обнаружить и спасти. Медики госпитализировали 12 человек, но сейчас с ними все в порядке, лишь несколько моряков остаются под наблюдением врачей, так как они могли отравиться продуктами горения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#пожар #чп #весь мир #норвегия #траулер

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