Глава МИД Китай отметил высочайший уровень российско-китайских отношений

Российско-китайские отношения преодолели исторические, культурные и идеологические отличия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в статье к семидесятилетию установления отношений между Россией и Китаем.

КНР и СССР установили дипломатические отношения второго октября 1949 года. Советский Союз стал первым государством, которое признало Китайскую Народную Республики. Первого октября будет отмечаться семидесятилетие со дня образования КНР.

Ван И в своей статье, опубликованной в «Жэньминь Жибао» и «Российской газете», заявил, что можно с гордостью говорить о том, что китайско-российские связи преодолели культурные, исторические и идеологические различия. По его словам, между Москвой и Пекином сформирована наивысшая конструктивная, устойчивая, богатейшая стратегически образцовая модель взаимоотношений крупных держав.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об успехе развития отношений России и Китая.