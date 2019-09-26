Демократы в Сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Американские сенаторы-демократы призвали Минобороны США расследовать траншей на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Hill.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон задержит выделение средств Киеву до тех пор, пока свой вклад не начнет делать Европа и другие страны.

Сенатор Ричард Дурбин в своем письме инспектору Пентагона Гленну Файну написал, что задержка может препятствовать уставному обязательству Минобороны США оказывать военную помощь.

Он задался вопросом о том, не были ли сотрудники ведомства вовлечены в какую-либо схему, направленную на политического оппонента Трампа - Джо Байдена.

Дурбин заявил, что крайне важно, чтобы офис инспектора тщательно изучил потенциальную роль Пентагона в обвинениях против Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

В среду администрация США опубликовала стенограмму беседы Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее СМИ заявляли, что Трамп мог попросить Зеленского просить о расследовании в отношении Хантера Байдена.