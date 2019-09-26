Барнаульские медики рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета

После жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула только один из 49 обратившихся остался в больнице. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

Собеседник РИА «Новости» сообщил, что у женщины предварительно диагностирован ушиб почек и поясницы. На данный момент она находится в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

После диагностического обследования и оказания необходимой помощи остальные 48 человек были направлены на амбулаторное лечение.

Вечером в среду в Барнауле жестко приземлился самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. На борту воздушного судна, следовавшего из Въетнама, произошло задымление правой стойки шасси. По информации министерства транспорта, на борту находился 341 человек, в том числе - десять членов экипажа. Все службы аэропорта, в том числе спасательные, сработали оперативно.