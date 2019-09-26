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Администрация Трампа надеется задержать часть средств для военной помощи Киеву

Администрация Трампа надеется задержать часть средств для военной помощи Киеву

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6:35   26 Сентября 2019
Весь мир

Администрация Трампа надеется задержать часть средств для военной помощи Киеву

Администрация Трампа надеется задержать часть средств для военной помощи Киеву

Белый дом ожидает, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в итоге переданы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников.

Ране администрация президента США Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о предоставлении ежегодной 250-миллионой военной помощи Украине. Конгресс США уже выделил данные транши, и как и прочие средства на программы поддержки Киева.

Официальные лица сообщили агентству, что в Белом доме надеется на то, что 30 миллионов долларов, которые предназначены для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные расходы к понедельнику.

Чиновники не смогли ответить, связана ли возможная задержка с распоряжением Трампа о заморозке около четырехсот миллионов долларов на помощь Украине.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп распорядился и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Киеву из-за высокого уровня коррупции в стране.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #военная помощь украине

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