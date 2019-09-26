Администрация Трампа надеется задержать часть средств для военной помощи Киеву

Белый дом ожидает, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в итоге переданы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников.

Ране администрация президента США Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о предоставлении ежегодной 250-миллионой военной помощи Украине. Конгресс США уже выделил данные транши, и как и прочие средства на программы поддержки Киева.

Официальные лица сообщили агентству, что в Белом доме надеется на то, что 30 миллионов долларов, которые предназначены для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные расходы к понедельнику.

Чиновники не смогли ответить, связана ли возможная задержка с распоряжением Трампа о заморозке около четырехсот миллионов долларов на помощь Украине.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Трамп распорядился и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Киеву из-за высокого уровня коррупции в стране.