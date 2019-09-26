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Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

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Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

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6:07   26 Сентября 2019
Россия

Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

Пятнадцать человек спасены при пожаре на территории Измайловского кремля, сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Согласно данным столичных спасателей, возгорание произошло в здании, расположенном по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. Огнем было охвачено восемь квадратных метров.

Огонь в административном здании был ликвидирован в 3:38 мск. Согласно сведениям из открытых источников, там находится гостиница «Петр I».

В сообщении говорится, что пожарные спасли пятнадцать человек. Отмечается, что в их числе есть пострадавшие. Спасенные переданы медикам для осмотра.

В среду столичные пожарные потушили загоревшийся на западе Москвы ледовый дворец. Административное здание катка, расположенного на улице Большая Филевская, загорелось на площади 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что округе Домодедово Московской области в гостевом доме пожарым удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

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Автор: Олег Королев
#москва #пожар

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