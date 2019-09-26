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 США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео

США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео
Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

Пятнадцать человек спасены от пожара на территории Измайловского кремля в Москве

 Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

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 США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео

США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео
5:38   26 Сентября 2019
Весь мир

США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео

США вводят новые санкции против КНР за транспортировку иранской нефти, заявил Помпео

США вводят новые ограничительные меры против двух китайских компаний и их сотрудников за транспортировку иранской нефти. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, в среду США предприняли дальнейшие действия в рамках кампании оказания «максимального экономического давления» против Ирана и тех, кто способствует «дестабилизирующему поведению» Тегерана.

Помпео заявил, что США вводят санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана, вопреки американским санкциям.

Госсекретарь также заявил, что данная мера направлена на то, чтобы лишить «иранский режим» доходов, критически важных для них.

Новые санкции коснутся таких компаний, как COSCO Shipping Tanker (Dalian) и Kunlun Holding Company. Эти две компании уже владеют четыремя фирмами, которые внесены в «черные списки» США. Кроме того, Вашингтон вводит ограничительные меры против пяти сотрудников этих китайских компаний.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #антииранские санкции

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