Премьер Японии попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

Японский премьер Синдзо Абэ во время встречи с иранским лидером Хасаном Роухани попросил Тегеран сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Ближнем востоке. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Абэ сообщил, что провел откровенную дискуссию с Роухани о необходимости ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что выразил озабоченность Токио в связи с становящейся все более угрожающей ситуацией на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что попросил Иран сыграть конструтивную роль в вопросах установления мира и стабильности.

По словам Абэ, Япония приложит все усилия в целях ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Премьер отметил, что Роухани согласился с важностью региональной безопасности и намерен сотрудничать с Японией для разрешения проблем..