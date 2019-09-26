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Премьер Японии попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

Премьер Японии попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

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5:03   26 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Японии попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

Премьер Японии попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе

Японский премьер Синдзо Абэ во время встречи с иранским лидером Хасаном Роухани попросил Тегеран сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Ближнем востоке. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Абэ сообщил, что провел откровенную дискуссию с Роухани о необходимости ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что выразил озабоченность Токио в связи с становящейся все более угрожающей ситуацией на Ближнем Востоке.

Также он заявил, что попросил Иран сыграть конструтивную роль в вопросах установления мира и стабильности.

По словам Абэ, Япония приложит все усилия в целях ослабления напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.  Премьер отметил, что Роухани согласился с важностью региональной безопасности и намерен сотрудничать с Японией для разрешения проблем..

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Автор: Олег Королев
#иран #синдзо абэ

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