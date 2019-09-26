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 Лавров заявил о полной поддержке РФ деятельности главы МККК

Лавров заявил о полной поддержке РФ деятельности главы МККК
4:33   26 Сентября 2019
Весь мир

Лавров заявил о полной поддержке РФ деятельности главы МККК

Лавров заявил о полной поддержке РФ деятельности главы МККК

Россия полностью поддерживает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом организации Петером Пурером.

Лавров отметил, что ему очень приятно говорить о том, чтобы вновь подтвердить полную поддержку МККК российской стороной. По его словам, это возможность для обсуждения будущих гуманитарных операций.

Встреча прошла в Нью-Йорке, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Москва в октябре впервые примет SWIRMO (Семинар по международным правилам, регулирующим военные операции), ежегодно организуемый МККК.

В середине сентября сообщалось, что МККК приветствует взаимное освобождение заключенных Москвой и Киевом, и надеется, что оно заложит основу для дальнейшего диалога, а также не станет разовым событием.

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Автор: Олег Королев
#лавров #мккк

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