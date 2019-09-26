Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл детали беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, глава МИД РФ подошел к нему в момент, когда они оба стояли в очереди. По его словам, Лавров выразил желание познакомиться и выразил надежду на прекращение внутриукраинского конфликта.

Зеленский отметил, что в ответ сказал, что тоже хочет прекращения войны и желает остановить кровопролитие на Украине.

По словам украинского президента, он заявил, что Киев делает все для изменения ситуации. Он заявил, что если Россия готова вернуть Крым, то войну можно закончить.

О краткой беседе Зеленского и Лаврова стало известно в среду. РИА «Новости» со ссылкой на дипломатической источник сообщали, что беседа была «вполне деловой».

В свою очередь глава МИД РФ сообщал, что кратко обсудил с Зеленским урегулирование на Донбассе.