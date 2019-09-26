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Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

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 Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

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Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

 США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео

США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео
3:34   26 Сентября 2019
Весь мир

США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео

США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео

США достигли прогресса в сплочении в сплочении стран против Ирана на Генассамблее ООН, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

На пресс-конференции по завершению пребывания американской делегации на 74-й ГА ООН Помпео заявил, что за последние несколько дней США удалось добиться «настоящего прогресса» в объедении мирового сообщества против «иранской проблемы».

По его словам, неделя на Генеральной Ассамблее ООН прошла продуктивно. Помпео подчеркнул, что Вашингтон увидел принятие Европой позиции в отношении атак на Саудовскую Аравию, ясно дав понять, что это сделал Иран.

Госсекретарь уверен, что страны Европы разделяют мнение США о том, что существующее соглашение с Тегераном по атому «не будет работать, не решит мировые проблемы и не сможет создать стабильность на Ближнем Востоке».

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Автор: Олег Королев

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