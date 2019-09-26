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3:04   26 Сентября 2019
Весь мир

Горящий в норвежском Тромсе российский траулер могут затопить

Горящий в норвежском Тромсе российский траулер могут затопить

Штаб по тушению огня на российском траулере «Бухта Наездника» в норвежском Тромсе оценивает вариант с затоплением судна. Об этом сообщил представитель полиции города Мортен Петтерсен.

Норвежская полиция получила сигнал о возгорании на морозильном траулере «Бухта Наездник» в среду в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы.

На пресс-конференции Петтерсен сообщил, что в данный момент возгорание вышло из-под контроля. По его словам, на борту есть емкость с аммиаком, взрыва которой лучше избежать.Пожарные опасаются, что огонь перекинется на заднюю часть судна, где находятся бочки с газом.

По его словам, штаб по тушению рассматривает два варианта дальнейших действий. Спасатели или позволят судну затонуть в том месте, где оно находится, или создать вокруг горящего судна создать зону безопасности диаметром в размере трехсот метров.

Издание Nordlys уточняет, что наибольшее горение к вечеру наблюдалось в районе рыбофабрики. Отмечается, что судно получило значительный крен из-за того, что при тушении используется большое число воды.

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Автор: Олег Королев
#пожар #норвегия #траулер

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