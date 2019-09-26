Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

Тюрьмы и колонии ФСИН смогут напрямую предоставлять свои производственные здания в аренду заинтересованным бизнесменам. С такой законодательной инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает «Парламентская газета».

По мнению сенатора, данные меры помогут привлечь предпринимателей к работе в производственных зданиях уголовно-исполнительной системы и увеличить число рабочих мест для осужденных.

На данный момент для аренды или использования государственного и муниципального имущества может быть заключен только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Кутепов отметил, что учреждениям ФСИН приходится проводить конкурсы с жесткими требованиями, и аукционы зачастую срываются. По этой причине более 40 процентов производственных зданий для трудовой адаптации осужденных либо не используются, либо эксплуатируется только частично.

Сенатор разработал законопроект, чтобы исправить данную ситуацию. Согласно документу, право заключать договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом может предоставляться в течение шести месяцев в случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок. При этом цена не должна быть заниженной.

По словам Кутепова, в случае принятия законопроекта число трудоустроенных осужденных увеличится по меньшей мере на 1,8 тысячи человек в год и максимум на 12,7 тысячи человек в год. Заключенных смогут нанять предприниматели, которые придут работать на мощности ФСИН. Также законопроект позволит восстановить и содержать государственное имущество в надлежащем состоянии.

Поправки будут внесены в закон о защите конкуренции.