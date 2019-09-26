Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

 Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

 США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео

США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео
Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

 Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым

 США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео

США достигли прогресса в сплочении мирового сообщества против Ирана, заявил Помпео
2:46   26 Сентября 2019
Россия

Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

Российский сенатор предложил упростить найм заключенных на работу

Тюрьмы и колонии ФСИН смогут напрямую предоставлять свои производственные здания в аренду заинтересованным бизнесменам. С такой законодательной инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает «Парламентская газета».

По мнению сенатора, данные меры помогут привлечь предпринимателей к работе в производственных зданиях уголовно-исполнительной системы и увеличить число рабочих мест для осужденных.

На данный момент для аренды или использования государственного и муниципального имущества может быть заключен только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Кутепов отметил, что учреждениям ФСИН приходится проводить конкурсы с жесткими требованиями, и аукционы зачастую срываются. По этой причине более 40 процентов производственных зданий для трудовой адаптации осужденных либо не используются, либо эксплуатируется только частично.

Сенатор разработал законопроект, чтобы исправить данную ситуацию. Согласно документу, право заключать договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом может предоставляться в течение шести месяцев в случае признания торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок. При этом цена не должна быть заниженной.

По словам Кутепова, в случае принятия законопроекта число трудоустроенных осужденных увеличится по меньшей мере на 1,8 тысячи человек в год и максимум на 12,7 тысячи человек в год. Заключенных смогут нанять предприниматели, которые придут работать на мощности ФСИН. Также законопроект позволит восстановить и содержать государственное имущество в надлежащем состоянии.

Поправки будут внесены в закон о защите конкуренции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#совфед #заключенные #фсин #кутепов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...