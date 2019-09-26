Лавров рассказал об успехе развития отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» рассказал о причинах успеха развития российско-китайских отношений.

По его словам, прежде всего причиной этому является опора на общепризнанные нормы международного права, свободного от идеологии, и носит самоценный характер и не направлено против кого-либо. Лавров подчеркнул, что Пекин и Москва не навязывают друг другу своих подходов и ценностей, а тем более не вмешиваются во внутренние дела.

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Китай смогли «вывести за скобки» чувствительные темы общего прошлого. Так, был окончательно урегулирован пограничный вопрос.

По словам министра, связи между странами уходят корнями в глубину веков. Он подчеркнул, что Москва и Пекин на протяжении долгого времени учились понимать друг друга.

Лавров заявил, что российско-китайский диалог - это взаимоуважительное общение двух равных партнеров. По уровню взаимного доверия, устойчивости и глубине сотрудничества он превосходит даже другие формальные союзы