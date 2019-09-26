Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче американской визы

Глава «Рокосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что с равнодушием отнесся к отказу в выдаче визы американскими властями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в числе тех, кому США отказали в выдаче визы для участия в генассамблеи ООН, был глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он должен был принтяь участие в мероприятиях по теме сотрудничества в космическом пространстве.

На пресс-конференции на космодроме Байконур после успешных пусков к МКС Рогозин заявил, что находится под санкциями с 2014 года. По его словам, ограничительные меры ему никак не мешают в работе. «Отношусь к этому решению равнодушно», - подчеркнул он.

Также глава Роскосмоса отметил, что «как-то упустил международные события» - все, кто нужен для работы, находятся в России. По его словам, кто захочет работать с ним, тот приедет.

Рогозин отметил, что МИД РФ выскажет позицию по политической составляющей данной проблемы.