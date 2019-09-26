Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» назвал взгляд на особый статус Донбасса как на гарантию невступления Украины в НАТО упрощенным.

По его словам, вопрос статуса Донбасса является неотъемлемой частью минских соглашений - это та часть, которая принципиальна для жителей Донецка и Луганска, которые вместе с рядом других районов юго-востока Украины на дух не переносили происходящие в Киеве, категорически отказываясь принимать антиконституционный государственный переворот.

Также Лавров подчеркнул, что выступившие против новых украинских властей люди в Донбассе и Крыму не хотели, чтобы киевские «генерал-губернаторы» проводили решения новой власти, не признанной ими. Он отметил, что на них напали за то, что те поддержали украинскую конституцию и соглашение, подписанное 21 февраля 2014 года.

Глава МИД РФ отметил, что его европейские коллеги капиталуриовали перед толпой ультрарадикалов, допустив создание «правительства победетилей», вместо правительства единства по февральским соглашениям. По его словам, они чувствуют себя неуютно, когда российский министр поднимает данный вопрос.