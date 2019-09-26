Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Пассажир самолета Airbus A320, вылетевшего из немецкого Гамбурга в Москву, скончался во время полета. Об этом сообщают ФАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Самолет приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

По данным источника, скончавшийся является гражданином США. На данный момент устанавливаются причины его гибели.

В понедельник в московском аэропорту Шереметьевотягач с контейнерными телегами врезался в самолет казахстанской авиакомпании Air Astana.

Ранее почти пять десятков пассажиров обратились за помощью врачей после посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси.