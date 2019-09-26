Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

 Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД

Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче американской визы

Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче американской визы

 Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса

Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса
Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

 Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД

Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче американской визы

Рогозин относится равнодушно к отказу в выдаче американской визы

 Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса

Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса
1:21   26 Сентября 2019
Россия

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Американец скончасля на борту самолета, летевшего из Гамбурга в Москву

Пассажир самолета Airbus A320, вылетевшего из немецкого Гамбурга в Москву, скончался во время полета. Об этом сообщают ФАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Самолет приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

По данным источника, скончавшийся является гражданином США. На данный момент устанавливаются причины его гибели.

В понедельник в московском аэропорту Шереметьевотягач с контейнерными телегами врезался в самолет казахстанской авиакомпании Air Astana.

Ранее почти пять десятков пассажиров обратились за помощью врачей после посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула с горящей стойкой шасси.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#шереметьево #airbus a320

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...