Рогозин заявил об устранении проблем с ракетой «Протон-М»

Пуск ракеты «Протон-М» пройдет в первой половине октября, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации заявил, что проблема, ставшая причиной переноса пуска с 30 сентября, выявлена и устранена. По его словам, пуск пройдет в первой половине октября.

Ранее компания International Launch Services сообщила, что запуск европейских спутников Eutelsat 5 West B и космического аппарата Mission Extension Vehicle-1 30 намечается на 30 сентября в 13:26 мск. Продолжительность выведения MEV-1 на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Вскоре в Роскосмосе сообщили, что потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком «Бриз-М». Подчеркивалось, что новая дата старта будет объявлена позже.